Erdoğan 'ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler' dedi, gerçeği AKP'ye yakın gazetede çalışan muhabir açıkladı

8 Mart'ta Taksim'de düzenlenen yürüyüşte ezanın ıslıklandığını ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası dün sarıklı bir grup Taksim'de yürüyüş yapmış, "Ezana uzanan eller kırılsın" demişti.

Ancak Erdoğan'ın "ezan ıslıklandı" sözleri bizzat yandaş gazetede çalışan bir basın emekçisi tarafından yalanlandı.

Habertürk'ten Sevilay Yılman, konuyu köşesine taşıdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama izlediklerimden hareketle şunu söyleyebilirim ezan okunduğu sırada yürüyenlerin ıslık çaldığı, slogan attığı bal gibi bir gerçek.

Ancak şunu öğrendim ki o gerçeğin nedeni ezanı protesto etmek için değilmiş.

Nereden biliyorum?

Evet. Orada değildim ama o an işleri gereği orada olan iki gazeteci arkadaşım vardı ve dün onları aradım.

İkisi de iktidara yakın medyada çalışan bu muhabir arkadaşlara işin esasını sordum.

Ezan okunduğu sıradaki alkışların, ıslıkların, atılan sloganların öncesinde de sonrasında da devam ettiğini dolayısıyla ezanı protesto için yapılıp yapılmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar.

Hatta bu arkadaşlardan biri şöyle diyor; “Ben saat 18.00 gibi gittim İstiklal Caddesi’ne… O saat itibarı ile başladı zaten ıslıklar, alkışlar, sloganlar ve saat 21.30’a kadar yani kalabalık dağılana kadar da devam etti. Genellikle polisi protesto için bağırış çağırış vardı zaten. Çok kalabalık ve gürültülü bir ortamdı. Açıkçası ben o gürültüde ezan sesini duymadım. O nedenle yorum yapamayacağım…”

Muhabir arkadaşlar böyle aktarıyor durumu...

Zaten feministlerin yürüyüşünü düzenleyen komite tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Ve o açıklamada iddialar kesin bir dille reddedildi...