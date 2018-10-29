Erbakan yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, bir süredir kuruluş çalışmalarına devam ettiği partinin 23 Kasım'da resmen kurulacağını açıkladı.

Saadet Partisi'nden ayrı bir parti kurmak için uzun süredir çalışmalarda bulunan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Saadet Partisi'nin partiye katılma teklifini reddeden ve uzun süredir Necmettin Erbakan Vakfı üzerinden partileşme çalışması yürüten Fatih Erbakan, "Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni partinin adının "Yeni Refah" veya "Yeniden Refah" olacağı belirtiliyor.