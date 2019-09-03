Enflasyon oranı açıklandı

Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,86 arttı. TÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi.

Ağustos ayında TÜFE'nin, sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle, aylık yüzde 1,3 artış göstermesi, yıllık enflasyonun yüzde 15,5'e gerilemesi bekleniyordu.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.

EĞİTİM VE KONUTTA ARTIŞ

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçekleşti.