Enerji Bakanı Dönmez: Sinop’ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop’ta durdurulan nükleer santral projesinden vazgeçmediklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta Japon şirketlerle ortak yapılması planlanan nükleer santral projesinin geçici olarak durdurulduğunu ve projeden vazgeçmediklerini belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, "Akkuyu'da Ruslarla, Sinop'ta Japonlarla, üçüncüyü de Çinlilerle çalışıyoruz. Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışmalarımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Sinop'ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz" açıklamasında bulundu.

Dönmez, "Fizilibite raporları geçen sene bize teslim edilmişti, bunun üzerine Bakanlıktaki arkadaşlarımız, uzman kuruluşlar ve şirketler çalıştılar. Açıkçası ilk etaptaki sonuçlar beklentilerimizden uzak. Ağustosta sonucu açıklayacağız. Eğer beklentilerimizi karşılamazsa karşı taraf da bu anlamda bir adım atmazsa, sonuçlanmış olur. Fakat Japonlarla enerji alanındaki işbirliğimize devam edeceğiz" dedi.