Elektrikte zam şampiyonu olduk: Yüzde 307 zam

2003 yılından 2019'a elektrik faturasındaki artış yüzde 307 oldu. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında elektriğe en çok zam yapan ülke oldu.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke olduğunu açıkladı. Son 16 yıllık dönemde elektrik, gaz ve yakıt dahil olmak üzere ortalama enerji fiyatının 3 katın üzerinde arttığına değinilen açıklamada, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin artışlardaki etkisine vurgu yapıldı. Açıklamada, dağıtım bedelinin 2009'dan bu yana 5 kat arttığı belirtildi. ENDEKS DEĞERİ 148,8'E ÇIKTI OECD'nin 2015'i baz alarak gerçekleştirdiği enerji endeks çalışmasına göre, 2003 yılında 36,6 değerine sahip olan Türkiye'nin endeks değeri Mayıs 2019'da 148.8e çıktı. Aynı dönemde OECD ortalamasında artış yüzde 75 düzeyinde kalırken, Türkiye'de ise artış oranı yüzde 307 olarak gerçekleşti. İLGİLİ HABER Elektrik ve doğalgazda yeni zamlar yolda!