Doğa Koleji Lüleburgaz Kampüsü'nde öğretmen kıyımı iddiası

Doğa Koleji Lüleburgaz'da öğretmenlerin Kasım 2018'den bu yana maaşlarını gecikmeli aldığı, bazı öğretmenlerin açıklama yapılmaksızın sözleşmelerinin belirlenen tarihte yenilenmediği, performans düşüklüğü bahanesiyle bazı öğretmenlerin işten çıkarıldığı ve kurum çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin de ödenmediği iddia ediliyor.

Geçen Kasım ayından bu yana diğer kampüslerde maaşların geciktirilmesi haberleriyle gündeme gelen Doğa Koleji'nde bu kez Lüleburgaz kampüsünde çalışan öğretmenlerin maaşlarının geciktirildiği, Nisan ayında yenilenmesi gereken sözleşmelerin açıklama yapılmaksızın ertelendiği ve bazı öğretmenlerin işlerine son verildiği iddia edildi.

Ekim ayında sözleşmeleri gereği maaşlarını enflasyon oranına göre zam yapılmış olarak alması gereken öğretmenlerin enflasyon oranının çok altında sembolik bir zam aldığı, yasal olan zam taleplerine dair okul yönetimince bir açıklama yapılmadığı ifade ediliyor. Okul yönetiminin ekonomik kriz gerekçe gösterilerek öğretmenlerden bu konuda anlayış beklediği de iddialar arasında.

'PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKÇE GÖSTERİLDİ'

Okulun bazı öğretmenlerine ise "MEB'e bildirmek zorunluluğu" gerekçesiyle kurumdan ayrılma adı altında istifa dilekçesi imzalatıldığı ve öğretmenlerin bu şekilde haklarından feragat ettirildiği ve bazılarının da sözleşme süreleri dolmadan ara dönemde performans düşüklüğü sebep gösterilerek işlerine son verildiği ileri sürüldü.

Kampüsteki tüm öğretmen ve çalışanların 12-13 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri yapılan Doğa Koleji Bursluluk Sınavı'nda fazla mesai yaptıkları ancak bu çalışmalarının ücretlerinin de ödenmediği de iddialar arasında.

'SÖZLEŞMELER PRENSİP OLARAK VERİLMİYOR' DENİLDİ

Yasal olarak iş sözleşmelerinin bir nüshasının kendilerine verilmesi gerektiğini belirten öğretmenler, talep etmelerine rağmen sözleşme kopyalarının verilmediğini ve yönetimin "prensip gereği" hiçbir çalışana sözleşme örneğini verilmediği açıklaması yaptığını ileri sürüyorlar.