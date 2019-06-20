Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi kuruldu

Özgür Boza Okulları öğretmenleri iki aydır maaşlarını alamıyor. Haklarını arayan öğretmenler ve okul çalışanları mobbinge uğradı. Özgür Boza Okulları öğretmenleri, yaşadıklarının ardından bir komite kurmaya karar verdi. Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nda yer almaya karar veren öğretmenler, karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini masaya yatırarak, önümüzdeki süreçte neler yapılabileceğini değerlendirdi.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi ile bir araya gelen Özgür Boza Okulları öğretmenleri, komite kurmaya karar verdi. Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nda yer almaya karar veren öğretmenler, öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini konuşarak, önümüzdeki süreçte neler yapılabileceğini değerlendirdiler.

Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi’nde yer alan öğretmenler, Doğa Koleji öğretmenlerinin deneyimlerini dinleyerek, mücadelelerini ortaklaştırmak için görüş alışverişinde bulundular. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi ile Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi, Patronların Ensesindeyiz avukatları ve uzmanlarıyla birlikte hak mücadeleleri için kararlı olduklarını belirtiyor.

'MAAŞLARIMIZI VE TÜM HAKLARIMIZI ALMAK İSTİYORUZ'

Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesinde yer alan öğretmenler yaşadıkları süreci PE ağına değerlendirdi. Yaşadıkları sıkıntıların yalnızca ücretlerin ödenmemesi olmadığını, iyi niyetli olarak gösterdikleri çabalarına saygı gösterilmediği ve değersizleştirildiğini belirttikleri röportajda okul yönetimine çağrı yaparak ücretlerinin ödenmesi çağrısı yaptılar.

'MOBBİNG ARTTI, SESİMİZİ KISMAYA ÇALIŞTILAR'

Özgür Boza okullarında öğretmen olmayı nasıl tanımlarsınız?

Köy Enstitüleri ismiyle kurulan bir okulun heyecanını yaşadık. Büyük emekler verdik. Gönülden çalıştık ancak bu okulu sahiplenerek gösterdiğimiz çaba istimara uğradı. Sadece ücretlerin alınmaması değil okul içinde çeşitli mobbinglere uğradık. Sadece Özgür Boza tarafından değil okul yönetiminde söz sahibi olan eşi tarafından da baskı gördük. Şu an Genel Müdür olan Esra Boza kapı çalmadan derslere girerek öğrencilerin yanında öfkeyle maaş ödemeleri yapılmadığı için öğretmenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye çalıştı. Hem maaşımızı ödemediler hem de bize psikolojik baskı uyguladılar. Buna hakları yoktu. Sonradan gelen ortaokul-lise müdürü ise bu tavrı büyüterek öğretmenlerin sesini kısmaya çalıştı. Hakkını arayan öğretmenlere WhatsApp grubunu iletişime kapattı, orada ses çıkarmış olan öğretmenleri kastederek “kıyım yapılacak” ifadesini kullandı.

'OKULDAN GEÇ ÇIKIYORUZ, HAFTONU ÇALIŞIYORUZ, KARŞILIĞI VERİLMİYOR'

Ne tip sorunlar var? Öğretmenlerin hak ihlalleri neler?

Öğretmenler birçok özel okulda olduğu gibi mesai bitimi yerine hafta içi etütleri yapılmasından dolayı çoğu günler okuldan geç çıkıyor. Hafta sonu yapılan çalışmaların karşılığı öğretmenlere verilmiyor. Yapılacak etkinliklerde öğretmenler motive edilmeliyken bazı diktelerde bulunabiliyorlar dolayısıyla çok geç saatlerde öğretmenler okuldan ayrılabiliyor. Son zamanlarda değişen yönetimle okul yönetimi öğretmenlerin kıyafetlerine rencide ederek karışmış ve öğrencilerin de olduğu ortamda çeşitli tehditlerde bulunmuştur. Bazı öğrencilerin ağlayarak velilerin aradığını duyduk.

Ne kadar süredir hak ihlalleri devam ediyor?

Şubat ayında yapılan üç günlük gecikmeli maaş ödemesi, Mart ayında kısım kısım ödendi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hiç ödeme yapılmadı.

Size maaşların yatmayacağı söylendi mi?

Hayır söylenmedi. Bazı sebeplerden dolayı sadece (Mart ayını kastederek…) gecikme olduğunu ve en kısa sürede yatacağı belirtilmişti. Bunu takip eden süreçte her hafta mail veya yapılan toplantılarla en kısa sürede yatacağı söylenerek işler yapılana kadar öğretmenler aslında oyalandı ve hiçbir ödeme yapılmadı.

Yalnızca öğretmenlere mi maaş ödemesi yapılmıyor?

Güvenlik, temizlik personellerin bağlı olduğu şirketlere de ödeme yapılmadığını duyuyoruz.

Öğrencilerden yıllık ücretleri alındığını söylüyorsunuz? Neden çalışanlarına ödeme yapmıyor okul?

Kayıt yenileme döneminde tüm velilerden önümüzdeki yılın ücretleri tahsil edildi. Ancak kayıtlarını okuldan almak isteyen bazı velilerimizin de ödemelerini geri alamadığını duyuyoruz.

'VELİLER ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN KAYGILI'

Veliler ne diyor? Nasıl tutum alıyor?

Okula bu sıkıntıları sormak için gelen veliler yapılan görüşmelerde ödemelerin yalnızca geciktiği, öğretmenlerin aslında konuyu farklı yansıttığı, dışarıda da çeşitli okullarda rakibinin olması sebebiyle kendisinin zor durumda bırakılmak istendiği gibi konuları anlatıyor. Velilerden bize ilettiği, okul yönetiminin tatminkar bir açıklama yapmadığı oldu. İki üç aylık bu süreçte konuyla ilgili hiçbir olumlu gelişme yaşanmadığını veliler de ifade ediyor ve önümüzdeki yıl için kaygı duyduklarını belirtiyorlar.

'MALTEPE ŞUBESİ PARA TOPLANMASINA RAĞMEN AÇILMAYACAK, VELİLER MAĞDUR'

Maltepe’de velilerden para toplandığı ancak okul açılmayınca ödeme yapılmadığına dair söylentiler var. Sosyal medyada paylaşımlar olduğunu gördük.

Önümüzdeki yıl açılması beklenen Maltepe şubesinin açılmayacağı açıklandı. Çocuğunu kaydettiren veliler paralarını almakta zorlandığına dair sosyal medyada çeşitli haberli bildirimlerde bulundular. Ataşehir şubesindeki kendi velilerimiz bile kaydını alacağını söylemesine rağmen ödemesini geri almakta zorlanıyor ve okula geldiğinde çoğu zaman muhatap bulamıyor.

'VERDİĞİMİZ ONCA EMENK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Maaşlarımızı ve tüm haklarımızı almak istiyoruz. Ancak hepsinin ötesinde ciddiye alınmak ve verdiğimiz onca emeğin göz ardı edilmemesini istiyoruz. Bunca zaman maaş alamamıza rağmen tüm öğretmenler tüm işlerini yaptı ve derslerine girdi. Öğrencilerimiz için bu durumu öğrencilerimize yansıtmadık. Ancak bizler bunun karşılığı olarak ihtiyaçlarımızı uzun zamandır karşılamakta zorlanıyoruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz, bankalara borçlarımızı ödeyemiyoruz, evimize temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Zor durumdayız. Özgür Boza’ya çağrımız; velilere, personellere ve biz okul öğretmenlerine alacaklarımızı ödemesini ve kamuoyuna ne zaman ödeyeceğini, bundan sonraki maaşların ne olacağını, yeni eğitim yılında ücretleri nasıl ödeyeceğini açıklamasını istiyoruz.

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