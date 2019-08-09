Diyanet Vakfı'na İBB'den 43 milyon lira: Halkın parasıyla üniversite kurup vakfa hibe ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi için 43 milyon liralık kampüs yaptırdığı ortaya çıktı. Üniversitenin mütevelli heyetinde çok sayıda AKP'li isim de bulunuyor.

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2017'de yapılan ihaleyle, Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ne 43 milyon liralık kampüs yaptırıldığı ortaya çıktı. İBB, Diyanet Vakfı için karşılıksız rektörlük binası, iki adet derslik binası, yer altı otoparkı, avlu ve kütüphane inşa etti.

"Ümraniye 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü Projesi" adı altında yapılan kampüsteki sadece kütüphane binası toplam alanı 5 bin 900 metrekare.

İDARİ KADRO BİRDEN FAZLA KOLTUK SAHİBİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, üniversitenin idari kadrosundaki isimlerden Azize Çırtlık'ın Genel Sekreter olmasına karşın aynı zamanda Personel Daire Başkanvekili ve Hukuk Müşavirliği Sekreteri olarak da atandığı belirtiliyor.

Haberde Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü olan Gürhan Toktaş'ın aynı zamanda Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler Müdürlüğü Vekili olarak görev yaptığı, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal İşçan'ın da yanı sıra İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev aldığı söyleniyor.

Diyanet Vakfı'nın kurduğu üniversitede, İlahiyat Bölümü’nün ücretinin ise 26 bin 460 lira olduğu iddia ediliyor.

AKP'Lİ İSİMLER MÜTEVELLİ HEYETİNDE

Üniversitenin mütevelli heyetinde AKP Ümraniye Belediyesi Eski Başkanı Hasan Can gibi partili çok sayıda isim bulunuyor. Can’ın, belediye başkanı olduğu dönemde, kampüs inşaatı için arsa tahsis ettiği iddia edildi.

Ali Sami Yen Stadyumu yerine yapılan rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle bilinen Aziz Torun da mütevelli heyetinde yer aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı ve Bilal Erdoğan’ın ortağı Remzi Gür de yine mütevelli heyetinde yer alan isimler arasında. Ayrıca Gaziantep FETÖ Davası’ndan yargılanan Hasan Hüseyin Nabıkoğlu da heyette yer alıyor.