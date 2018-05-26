Dışişleri'nden 15 gün sonra gelen 'Türk gemisine saldırı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı'na ilişkin soru üzerine, saldırıyı doğrulayarak, 'Yüklediği buğday yükünü Yemen’in Saleef limanına götürmekte olan İnce İnebolu adlı Türk gemisi 10 Mayıs saat 23.15’te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Türk yük gemisine ilişkin açıklamada bulundu.

Aksoy açıklamasında şunları söyledi:

"Rusya’nın Novorossiysk limanından yüklediği buğday yükünü Yemen’in Saleef limanına götürmekte olan İnce İnebolu adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23.15’te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur. Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın söz konusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Saldırıda bütün bulgular Suudi Arabistan'ı işaret ederken Hükümet uluslararası hukukun açık hükümlerine rağmen sessiz kalmıştı. Bir ticaret gemisinin bir savaş gemisinin hedefi haline gelmesi konusuna ilişkin bir değerlendirme ve açıklama yapılmazken son açıklama da saldırının kimin tarafından gerçekleştiğine ilişkin bir yorum yer almadı. ABD yönetimiyse saldırıyı Husilerin gerçekleştirdiğini iddia eden bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e gıda taşıyan Türk gemilerini sistematik olarak engellediği, AKP Hükümeti'nin bu konuda daha önceki örneklerde de sessiz kaldığı belirtiliyor.

soL Haber, saldırıyı 13 Mayıs 2018 tarihli özel haberinde duyurmuştu.