Yemen'e gıda götüren Türk gemisine Suudi saldırısı

Yemen'e buğday taşımakta olan İnce İnebolu adlı Türk gemisine Suudi Arabistan füze saldırısı gerçekleştirdi. Geminin sahibi şirket konuyla ilgili açıklama yaptı.

İnce Denizcilik ve Ticaret AŞ'ye ait İnce İnebolu gemisi, Rusya'dan Yemen'e buğday götürürken Suudi Arabistan'ın füze saldırısına uğradı.

Suudi saldırısında şans eseri ölüm yaşanmazken, gemi Suudi kontrolüne alındı.

Suudi Arabistan daha önce de aynı şirketin Türk bayraklı gemisini zorla Suudi limanına götürüp yükünü boşaltmasını istemiş, gemide arama yapmıştı.

Yemen'e insani yardımları engelleyen Suudi Arabistan, gerekçe olarak "Rusya'dan Yemen'e silah götürülmesini" gösteriyor.

SUUDİLER GEMİYİ FİİLEN TESLİM ALDI

Geminin bağlı bulunduğu şirket tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Novorossisk limanından yüklenen buğdayı Yemen'in Saleef limanını götüren geminin önce kontrol için Cibuti limanına yanaştığı, buradaki kontrolün ardından BM sertifikası alarak açık denizde demirlediği, hedef limana gidiş için beklerken 10 Mayıs akşamı füze saldırısına uğradığı belirtildi. Şirket açıklamasında atılan füzenin geminin tanklarından birine girdikten sonra patladığı, patlama sonrası gemiden durumun rapor edilmesinin ardından Suudi Arabistan'a ait bir savaş gemisinin geldiği ve askerlerin gemiye çıktığı bilgileri de yer aldı. Aynı zamanda Suudi Arabistan askerlerinin gemiye Gizan limanına gitme talimatı verdiği ve dışarıyla iletişimin de engellendiği belirtildi.

Bölgeden haber geçen farklı kaynaklar gemiden saldırı sonrası yardım çağrısı yapıldığını, Sudan kıyılarına hareket edileceğini, bu yönde iletişim kurulduğunu vurguluyor. Ancak Suudi Arabistan'dan doğrudan yardım istenmemesine ve bir iletişim kurulmamasına rağmen Suudilerin gemiye çıkıp bir tür "teslim alma" işlemi yaptıkları belirtiliyor. Geminin Suudi Arabistan'ın Gizan limanına yönlendirildiği, gemi mürettabatının izinle şirket yetkilileriyle görüşmek dışında dışarıyla irtibatının engellendiği de gelen bilgiler arasında. Geminin Gizan limanına girmek için manevra yaptığı söylenmekle birlikte Suudi Arabistan'ın iletişimi engellediği öne sürülüyor.

Suudi kaynaklar saldırının Husiler tarafından yapıldığını iddia etse de tüm bilgiler füzenin Suudi Arabistan'ın savaş gemilerinden atıldığına işaret ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, SİYASİ İKTİDAR SESSİZ

Gemi sahibi şirket tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin Türkiye'de ilgili bakanlık ve kurumlara bilgi verildiği ifade edildi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Yemen'e yönelik taşımalarda Türk bandıralı gemilere yönelik engellemelere göz yumulduğu, Türk bandıralı gemilerin sistematik bir şekilde engellendiği dile getiriliyor. Farklı ülke bandıralarıyla yapılan taşımalarda sorun olmadığı, başka ülkelere yönelik bu tür girişimlerin uluslararası krize neden olacağının bilindiği ifade ediliyor. Uluslararası hukukta bir ülkenin ticari gemilerine yöneltilen bu tür saldırılar doğrudan o ülkeye yapılan saldırı kapsamında değerlendiriliyor. Türkiye'nin resmi olarak Suudi Arabistan'a yönelik uyarı, yaptırım gibi bir müdahalede bulunması gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Şirketin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

İNCE İNEBOLU GEMİSİ HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ

Şirketimize ait 9254472 IMO numaralı M/V İnce İnebolu Gemisi Rusya'nın Novorossisk limanından yüklediği buğdayı Yemen'in Saleef limanına götürmek üzere seyir halindeyken; 04 mayıs 2018 tarihinde Saleef limanına giriş için gerekli olan prosedür nedeniyle BM denetimi için Djibouti limanına varmıştır

08 mayıs 2018 tarihinde Djibouti limanına yanaşmış, geminin tümü aranmış olup ve gemideki bütün balast tankları açılmış ve kontrol edilmiştir. Bu denetim sonucunda Birleşmiş Milletlerden ekteki onay sertifikası alınmıştır.

08 mayıs akşamı Djibouti limanından kalkarak 09/05/2018 tarihinde koalisyon askeri gemilerinin denetimi ve gözetiminde bildirilen açık deniz mevkiinde demirlemiştir.

Sahilden 70 mil açıkta bekleyen gemimize 10 mayıs gece yarısı kuzeyden geldiği görülen bir füze saldırısı yapılmış olup, füze no-3 tst tankına (asma tank) bordadan girmiş ve içeride patlamıştır.

Durum rapor edildiğinde en yakın koalisyon gemisi Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait 816 borda numaralı askeri gemiden gemiye çıkılıp kontrol edilmiş, gemide 8 adet asker bırakılarak Suudi Arabistan'ın Gizan limanın gitmesi emri verilmiştir.

Gemideki askerler geminin dışarı ile iletişim kurmaması yönünde talimat vermişlerdir.

Bu yazının yazıldığı 12 mayıs 2018 saat 1200 itibari ile, gemide bulunan askerlerden izin alan gemi kaptanı şirketi arayarak gemide resimdeki hasarlar dışında bir hasar olmadığı, tüm personelin sağlıklı bir durumda olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı yönünde rapor vermiştir.

Devletimizin tüm ilgili kurumları ilk andan itibaren bilgilendirilmiş olup, koordineli bir şekilde süreç yönetilmektedir.

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