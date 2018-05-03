Yemen’de 400 bin çocuk açlıktan ölme sınırında

​Üç yıldır Suudi bombardımanı altındaki Yemen'de, son yılların en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor. Ülkede yetersiz beslenen üç milyona yakın kadın ve çocuk hayatta kalma mücadelesi veriyor.

2015 yılından beri Suudi Arabistan tarafından bombalanan Yemen’de altyapı ve gıda kaynaklarının tahrip edilmesi milyonlarca sivilin sağlık ve beslenme imkanlarını neredeyse tükenme noktasına getirdi.

Geçtiğimiz yıl ABD ile 350 milyar dolarlık devasa bir silah satış anlaşmasına varan Suudi Arabistan’ın ülkede gerçekleştirdiği saldırılarda, bugüne kadar 10 binin üzerinde sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler’in 2017 yılında yayınladığı raporda temiz suya erişimin zorlaştığı Yemen’de kıtlık tehdidinin arttığı, buna paralel salgın hastalık riskinin yükseldiği vurgulanmıştı.

Bugün yaklaşık 2 milyon 900 bin kadın ve çocuğun yetersiz beslendiği Yemen’de 400 bin çocuk hayatta kalmak için adeta savaş veriyor.

Nüfusunun yaklaşık üçte birinin tamamen gıda yardımı ile hayatta kalabildiği saldırı altındaki Yemen’de bu oran geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 arttı. Yardım kuruluşlarının aktardığı bilgiye göre kimi bölgelerde açlıktan kaynaklanan ölümler giderek yaygınlaşmakta.

ABD, Fransa ve İngiltere’nin desteklediği Suudi Arabistan, üç yıldır saldırılarını aralıksız sürdürerek son yılların en büyük insani felaketine yol açmaya devam ediyor.

Hava, kara ve deniz yolundan abluka altına alınan Yemen’e hayati malzemelerin ulaştırılması engellenirken ülke içinde yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kalanların sayısı iki milyonu aşmış durumda.