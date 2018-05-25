Beyaz Saray'dan 15 gün sonra gelen şaibeli açıklama: Türk gemisine Husiler saldırdı

Beyaz Saray, 10 Mayıs'ta Rusya'dan Yemen'e buğday taşıyan Türkiye bandıralı İnce İnebolu gemisine düzenlenen roket saldırısının Husiler tarafından yapıldığını iddia etti. Geminin ait olduğu şirket tarafından yapılan açıklama ve soL Haber'in bölgeden edindiği bilgiler saldırının Suudi Arabistan tarafından yapıldığına işaret ediyor.

Beyaz Saray, isyancı Husi güçleri tarafından Yemen'e buğday taşıyan bir yük gemisine düzenlenen roket saldırısı düzenlendiğini iddia ederek saldırı nedeniyle "kaygılı olduklarını" duyurdu. İnce İnebolu adlı kuru yük gemisi 10 Mayıs'ta Rusya'dan Yemen'e buğday taşırken saldırıya uğramıştı. soL Haber'in izleyen günlerde ulaştığı bilgiler saldırının Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini gösteriyor.

Beyaz Saray açıklamasında, bu ay içerisinde Kızıldeniz'den geçen bir petrol tankerine de benzer biçimde Husi güçleri tarafından saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Beyaz Saray ayrıca "Bu olaylar, Yemen'deki füze tehdidinin tüm ülkeler için geçerli olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

10 Mayıs'ta İnce Denizcilik ve Ticaret AŞ'ye ait İnce İnebolu gemisi, Rusya'dan Yemen'e buğday götürürken Suudi Arabistan'ın füze saldırısına uğradı. Suudi saldırısında şans eseri ölüm yaşanmazken, gemi Suudi kontrolüne alınmıştı. Suudi Arabistan daha önce de aynı şirketin Türk bayraklı gemisini zorla Suudi limanına götürüp yükünü boşaltmasını istemiş, gemide arama yapmıştı.

Yemen'e insani yardımları engelleyen Suudi Arabistan, gerekçe olarak "Rusya'dan Yemen'e silah götürülmesini" gösteriyor.

soL'un özel haberi