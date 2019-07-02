Dışişleri Bakanlığı'ndan BM açıklaması: PKK ile eylem planı imzalandı...

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarından Ferhat Abdi Şahin'in BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba ile 'Eylem Planı' imzaladığını açıklayarak, 'BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarından Ferhat Abdi Şahin'in Birleşmiş Milletler ile bir eylem planı imzaladığını açıklarken, duruma tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi 'Ferhat Abdi Şahin' ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında bi araraya gelerek bir 'Eylem Planı' imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulmuştur" denildi.