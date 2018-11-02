Dikkat çeken zamanlama: İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD'nin İran yaptırımlarına günler kala İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, "gelişmekte olan" sekiz ülkenin dışişleri bakanlarının 3 Kasım'da Antalya'da bir araya geleceğini açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacak toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Bangladeş, Mısır, Nijerya, Endonezya, İran, Malezya ve Pakistan dışişleri bakanları katılacak.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, D-8 toplantısına katılmak için gün içerisinde Türkiye'ye gelecek.

YAPTIRIM UYGULAMASINA GÜNLER KALDI

ABD, İran’dan petrol satın alacak ülkelere 4 Kasım’dan itibaren yaptırım uygulayacağını açıklarken, sürenin dolmasına kısa süre kala yapılacak ziyarette bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye muafiyet tanınacağı iddialarına ilişkin, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" demişti.