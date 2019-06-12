Devlet Bahçeli'ye AKP sansürü

Seçim öncesi Binali Yıldırım'ın yaptığı 'Kürdistan' çıkışını ve İsmail Küçükkaya'nın yapacağı moderatörlüğü hedef alan Devlet Bahçeli'ye AKP medyası tarafından sansür uygunlandığı ileri sürüldü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli'ye AKP medyası tarafından sansür uygunlandığını iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programını İsmail Küçükkaya'nın sunmasına itiraz etmiş, eğer programı Küçükkaya sunarsa o akşam TV izlemeyeceğini söylemişti. Küçükkaya'ya itiraz eden Bahçeli, Habertürk TV'den Didem Aslan Yılmaz'ı moderatör olarak önermişti.

Ayrıca Bahçeli, Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde yaptığı "Kürdistan" çıkışına da tepki göstermişti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Cumhur İttifakı’nın güçlü adayı Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı’nı destekleyen medya sansür uygulamaya başladı.

Niye mi?

Devlet Bahçeli, iki adayın karşı karşıya geleceği program için “Didem Hanım yönetmeliydi” dediği için.

Bunun adı medya komedisidir.

Sadece gülünür.