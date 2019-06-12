Bahçeli neden böyle bir çıkış yaptı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programını İsmail Küçükkaya'nın sunmasına itiraz etmiş, eğer programı Küçükkaya sunarsa o akşam TV izlemeyeceğini söylemişti. Bahçeli'nin bu sözlerine dönük tartışmalar devam ediyor.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programını İsmail Küçükkaya'nın yönetecek olmasına en sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli, sosyal medya üzerinden Küçükkaya'yı hedef alıp, pazar akşamı 21:00'den sonra televizyon izlemeyeceğini açıklamıştı.

Küçükkaya'ya itiraz eden Bahçeli, Habertürk TV'den Didem Aslan Yılmaz'ı moderatör olarak önermişti.

BAHÇELİ NEDEN BÖYLE BİR ÇIKIŞ YAPTI?

Bahçeli'nin, partisine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle Küçükkaya'ya tepkili olduğu belirtiliyor. Ancak MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu tutumunun sadece ‘tepki’ olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bir MHP yöneticisi, "Genel başkanımız aslında koyduğu bu tavırla, Küçükkaya'yı, tarafsız bir yöneticilik yapmaya da zorlamış oluyor görüşünü dile getirdi" dedi.

YILDIRIM-İMAMOĞLU PROGRAMINI YAYINLAMAYALIM

Bu tartışmalar devam ederken bir çağrı da Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan geldi. Yılman, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek açık oturumla ilgili görüşlerini paylaştı. Yılman, açık oturum fikrinin Habertürk TV moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a ait olduğunu belirterek kanal yönetimine "Programı yayınlamayalım" çağrısı yaptı.