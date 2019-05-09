Davutoğlu ilk kez 'sahaya' çıkacak

Uzun süredir yeni parti kuracağı ileri sürülen ancak Facebook açıklaması dışında tek bir hamlede bulunmayan Ahmet Davutoğlu'nun, seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası yaptığı açıklamanın ardından 'iftar' programlarıyla sahaya çıkacağı öğrenildi.

Uzun süredir parti kurma çalışmaları yaptığı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayında 10 ayrı iftar etkinliğine katılarak "sahaya" çıkma kararı aldı.

Sözcü'nün haberine göre, Davutoğlu, ilk iki iftarın 13-14 Mayıs tarihlerinde STK dernek ve vakıflar ile yapılacağı belirtildi. İftar yemeklerine katılacak isimlerin bir bölümü ise Davutoğlu'yla birlikte hareket eden isimlerden oluşacak.

Davutoğlu'nun İstanbul dışında Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ gibi illerde de iftar programlarına katılması bekleniyor.