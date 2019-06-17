Çöküşe önlem arayışı: Ziraat kredi verecek

Ziraat Bankası enflasyon endeksli konut kredisi vermeye başladı. Buna göre, satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek, 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

Ziraat Bankası, düşen konut satışlarının ardından yeni konut kredisi açıkladı. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ile konutun yüzde 80'ine kadar kredi verilecek.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek.

Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

KONUT SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Konut satışları bu yılın Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azaldı.

İpotekli konut satışları yüzde 85,8 düşüş gösterirken, ilk defa satılan konutlarda düşüş yüzde 39'u aştı.