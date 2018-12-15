Ziraat Bankası'ndan 'inşaata destek' kararı

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız. Yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracağız' denildi.

İnşaat sektöründe büyük bir durgunluk yaşanır, konkordato haberleri peş peşe gelirken; kamu bankası Ziraat aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, “Ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız. Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır” denildi.

Açıklamada kredi koşulları ile ilgili ayrıca şu bilgi verildi: “Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır.”