CHP ve İyi Parti bir ilde aday göstermeme, SP'yi destekleme kararı aldı

AKP ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkardığı Adıyaman’da İyi Parti ve CHP aday çıkarmayarak Saadet Partisi adayını destekleyecek.

AKP ve MHP'nin ayrı adaylar çıkardığı Adıyaman’da Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP ortak aday konusunda uzlaştı.

Hürriyet'in haberine göre, CHP ve SP’liler eski AKP'li vekil ve Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ın ortak aday gösterilmesini istiyor. Bu iki parti, Ünsal’ın HDP tabanından da oy alabileceğini düşünüyor. İyi Partililer ise AKP’den iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Abdülkadir Kırmızı’nın aday olmasını savunuyor. Ünsal, “Ortak aday gösterilmek benim açımdan gurur vericidir. Bir ortaklıkta buluşma olursa seve seve giderim” dedi.

SAADET AÇIKLADI

Öte yandan Saadet Partisi Ahmet Faruk Ünsal'ın adaylığını resmen açıkladı.

Açıklamanın ardından İyi Parti ve CHP'den gelecek yanıt bekleniyor.