Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'da düğün öncesi nişanlısı Yunus Emre Akar tarafından darp edilen 25 yaşındaki Songül Yalçın yaşamını yitirdi.

Bursa'da düğünden bir gün önce gelinlik almak için buluştuğu nişanlısı Yunus Emre Akar tarafından darp edilen 25 yaşındaki Songül Yalçın, tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yalçın'n cenazesi hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

'BAYILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ!'

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yunus Emre Akar, nişanlısını dövdüğünü, bayıldığını düşünüp evden çıktığını, geldiğinde de bıraktığı gibi bulunca korkup sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.