2018'de 440 kadın cinayeti!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2018 raporu yayımlandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2018 veri raporuna göre, yıl içerisinde 440 kadın katledildi.

Geçen yıllara göre 2018 yılında kadın cinayetlerini arttığının vurgulandığı raporda, "Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insanlık suçudur. Kadına şiddet, bizim toplumumuzun da en büyük kanayan yarasıdır. Kadına şiddetten sadece fiziksel şiddet anlaşılmamalıdır. Psikolojik şiddet ve taciz de yaygındır. Bugün fiziksel, duygusal, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet tehdidi yüzünden her kesimden milyonlarca kadın baskı altında yaşıyor, toplumsal hayata daha az katılıyor, zorla evlendiriliyor, eğitim hakkı elinden alınıyor, sakat kalıyor veya öldürülüyor. Şiddetin temeli ailede atılıyor ve toplumca körükleniyor. Ülkemizde 2018 yılında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 440 kadın öldürüldü, 317 kadınsa cinsel şiddete maruz kaldı. Kadın cinayetlerinin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer işledi" denildi.

Raporda yer alan infografiklerle kadınların kimler tarafından, hangi bahanelerle katledildiği de gözler önüne serildi.

İşte o infografikler: