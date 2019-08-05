Bursa'da 9 farklı noktada orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Valiliği’nden gelen açıklamada ‘Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette’ denildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde 9 farklı alanda yangın çıktı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çivili Mahallesi yakınlarda çıkan orman yangınına ilişkin, "Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette" dedi.

Canbolat, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bir sonuç almış oluruz. Bu felaketten, bu afetten kurtulmuş oluruz" sözlerini kullandı.

Yangına müdahale için Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek'ten de destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına 9 farklı noktada müdahale ediyor.