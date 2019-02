Bir solcunun katili, CHP'den aday oldu...

Erzurum'da, solcu Mithat Koçulu’yu 1980'de bıçaklayarak öldüren eski MHP'li Mustafa Yenişeker, İyi Parti kontenjanından CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi adayı oldu.

Erzurum'da, 19 Haziran 1980'de solcu müteahhit Mithat Koçulu’yu MHP eski milletvekili Atilla Kaya ile bıçaklayarak öldüren Mustafa Yenişeker, İYİ Parti kontenjanından CHP Kartal belediye meclis üyesi adayı oldu.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Mustafa Yenişeker söz konusu kişinin kendisi olduğunu doğruladı.

Yenişeker, şöyle konuştu:

“Biz o davayı gömdük. O defteri kapattık, yeniden açılmasının kimseye faydası yok. İşkence ortamında arkadaşlarımız ve ben olmayan suçları dahil kabul ettik. Ben yazarım, şu anda yayınlanan bir şiir kitabım var. Atilla Kaya ile beraber yargılandım. Bunlarla anılmak beni rahatsız eder. Evet, o kişi benim. Doğrudur, ancak biz demokrasiye inanan arkadaşlarla itilafa düşmek istemeyiz.”

Atilla Kaya ve Mustafa Yenişeker, Kars’tan Erzurum’a bir ihale için gelen Mithat Koçulu'yu takip edip bıçaklayarak öldürmüştü. Kaya ve Yenişehir, Erzurum'daki Erzurum-Ağrı-Kars-Artvin Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 24 Haziran 1985'te verdiği kararla idam cezasına çarptırılmıştı.

Gerekçeli kararda Atilla Kaya ve Mustafa Yenişeker’in, siyasi görüş ayrılığı nedeniyle Mithat Koçulu’yu öldürmekten idam cezasına mahkum oldukları, ardından bunun müebbet hapis cezasına çevrildiği şu ifadelerle yer almıştı:

"Sanıklar Atila Kaya ve Mustafa Yenişeker’in 19.6.1980 tarihinde, siyasi görüş ayrılığı nedeniyle öldürmeye karar verdikleri maktül Mithat Koçulu’yu olay günü öğlen saatlerinden itibaren başlayarak akşam üzerine kadar sürekli olarak izledikleri, kararlarını gerçekleştirmek için en uygun gördükleri yer ve zamanda maktülü bıçaklayarak öldürdükleri, böylece her iki sanığın taammüden adam öldürmek suçunu işledikleri, toplanan delillere ve edinilen vicdani kanaata nazaran sabit olmakla her iki sanığın eylemlerine uyan TCK’nun 450/4 maddesi uyarınca idam cezası ile mahkumiyetlerine, her iki sanık hakkında tertip edilen idam cezası TCK’nun 59/1 maddesi uygulanarak yerine müebbet ağır hapis cezası ile mahkumiyetlerine..."

Kaya ve Yenişeker çıkarılan af ile serbest kalmıştı.