Binali Yıldırım'ı protesto edenlere tehdit: Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz!

AKP'li eski milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, Binali Yıldırım'ı operada protesto edenlere, 'Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz' dedi.

Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nce sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının gösterimine katılan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı seyirciler "Her şey çok güzel olacak" sloganları ile protesto etmişti.

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde yayımlanan "Mustafa Kemal’ın askerleri’ymişler!" başlıklı köşe yazısında Yıldırım'ı protesto edenler için, "Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz" dedi.

Metiner, "O koca koca adamlar ve kadınlar bir ağızdan böğürüyorlar: 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadesini kullandı.

KÖŞE YAZISINDA TEHDİT ETTİ

Metiner'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ne çok seviyorlar asker olmayı! Bir de sorarsanız 'Koşulsuz biata ve itaata karşıyız. Lider kültüne hayır' derler! 'Ötekileştirmeye ve kutuplaştırmaya karşıyız' derler.

Oysa yaptıkları düpedüz bu! Yıldırım’ın şahsında AK Partilileri Mustafa Kemal üzerinden ötekileştiriyorlar. Hem ötekileştiriyorlar hem de düşmanlaştırıyorlar.

Kimin askeri veya elemanı olursanız olun haddinizi bilmezseniz, edep sınırlarını aşarsanız, kibirli ve küstah bir tavırla kininizi üstümüze boca etmeye kalkışırsanız, dahası densizce bize parmak sallamaya devam ederseniz size haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz."