Operada bir gece: Binali Yıldırım koltuğa çöktü, bakan panikledi...

Haliç Kongre Merkezi'nde Yeniden Doğuş operasını izlemeye giden Binali Yıldırım, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edildi. Protesto anına ait görüntüler hızla dolaşıma çıkarken, günün konusu oldu. O anların tanığı K. gecede yaşananları soL'a anlattı. K., temsilin sonunda Yıldırım'ın sahnede bir konuşma yapabildiğini ama bu sırada salonun boşalmış olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki dünya prömiyerine katıldı ve yoğun bir protesto ile karşılaştı. AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın protesto edildiği o anların tanıklarından K., yaşananları soL'a anlattı. K., Binali Yıldırım'ın adının anons edilmesi sonrası çok az sayıda kişinin alkışladığını, ciddi bir tepkinin, ıslıklama ya da yuhalamanın da o sırada yaşanmadığını söylüyor. Bir kişinin "Her şey çok güzel olacak" diye bağırmasının ardından tüm salonun ıslıklar eşliğinde "Her şey çok güzel olacak" sloganına katıldığını anlatan K. Yıldırım'ın yerine geçtikten sonra koltuğuna çöktüğünü bakan ve yardımcılarının da protesto nedeniyle paniklediğini ifade etti.

'BİR BAĞIRIŞLA BAŞLADI...'

Anadolu'nun işgali, işgale karşı örgütlenmesi, Kurtuluş Savaşı ve zafer temalarını işleyen Yeniden Doğuş operası için salonda yaklaşık iki bin kişi bulunurken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Binali Yıldırım'ın da etkinliğe katılacağının önceden bilindiği öğrenildi.

Binali Yıldırım'ın salona girişinin bir anonsla duyurulduğunu belirten o anların tanığı K., "Binali Yıldırım salona girip yerine oturana kadar çok çok cılız bir alkış oldu. Yerine oturmaya yöneldiği sırada bir seyirci 'her şey çok güzel olacak' diye bağırdı. Bunun ardından gerisi geldi... İki bine yakın kişi ıslık çalıp alkışlarla protestoya başladı ve dakikalarca 'Her şey çok güzel olacak' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı. Binali Yıldırım bu anlarda iyice koltuğuna çöktü. Danışmanları, Bakan ve bakan yardımcıları panikledi" dedi.

'KONUŞMA YAPTIĞI SIRADA KİMSE KALMAMIŞTI'

Seyircinin protestosunu bastırmak için müziğin açıldığını aktaran K., ikinci perdede Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler", "Vatan işgal altında, zafere kadar savaşacağız", "Düşman sarmış dört yanı" gibi sözleri ve en son açılan 'Cumhuriyeti biz böyle kurduk' pankartıyla birlikte ara ara sloganların devam ettiğini söyledi.

Binali Yıldırım'ın protestolara rağmen salondan ayrılmadığını, sonuna kadar beklediğini belirten K., "Oyun bitiminde sahneye çıkıp oyuncuları tebrik etti. Kısa bir konuşma yaptı ama neredeyse kimse kalmamıştı" dedi.