Bakan 'ihtiyacımız yok' dedi, 5 bin ton et ithal edilmesi kararı alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Ben önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik bir durum görmüyorum. Türkiye'nin 4-5 ay boyunca ithal etle ilgili bir problemi yok gibi gözüküyor' dedikten bir ay sonra 5 bin ton et ithalatı kararı alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda onaylanan anlaşma ile Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin "uygun gümrük vergisi indirimleriyle" ithal edilmesi kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz ay konuk olduğu bir televizyon kanalında, Türkiye'nin kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunmuş, "Ben önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik bir durum görmüyorum. Önümüzdeki 4-5 ay boyunca Türkiye'nin stokları bol bol yeterli. Türkiye'nin 4-5 ay boyunca ithal etle ilgili bir problemi yok gibi gözüküyor. Bunu tekrar yılbaşından sonra değerlendiririz" demişti.