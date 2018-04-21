Bahçeli'den 'İyi Parti' açıklaması: Rıza gösteririz

İyi Parti'nin seçimlere girmesini sağlayacak 'mini paket'e karşı çıktığı iddiasına karşılık veren MHP lideri Bahçeli "rıza gösteririz" açıklaması yaptı.

MHP, Ankara Kızılcahamam’da yaptığı kampla erken seçim çalışmalarını başlattı. Kamp nedeniyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İyi Parti'nin seçime girme yeterliliğiyle ilgili "mini paket"e MHP'nin karşı çıktığı iddialarının ardından "rıza gösteririz" açıklaması yaptı. İyi Parti'nin seçimlere girebilmesiyle ilgili soruya yanıt veren Bahçeli şunları söyledi:

"Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. ‘Seçim 15 Temmuz’da olacak’ sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz’a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz’dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz."

Seçim stratejilerinin iki esasa dayandığını söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: "Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır."

Bahçeli MHP’nin "cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM’de güçlü olabilecek bir ağırlıkta" çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. MHP lideri "Bir yanda Erdoğan’ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP’nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM’de yer almak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

