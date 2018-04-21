İyi Parti için 'mini paket' suya düştü: Bahçeli itiraz edince AKP vazgeçti

YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İyi Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi. AKP, yasal değişiklikten MHP genel başkanı Bahçeli'den gelen itiraz üzerine vazgeçti.

Yüsek Seçim Kurulu (YSK), Ocak ayı içinde yayınladığı listede seçime yeterliliğine sahip partiler arasında İyi Parti’ye yer vermemişti. Seçim tarihi olarak 24 Haziran’ın belirlenmesi ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu, İyi Parti’nin durumunu bir defa daha Yargıtay’a sunacak.

Ancak YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İyi Parti’nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi. AKP’nin, mağdur rolü oynamaması için İyi Parti’nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda gerekirse yasal değişiklik yapılarak altı aylık sürenin üç aya indirilmesi önerisinin MHP nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi.

BAHÇELİ TAŞ KOYDU

MHP genel başkanı Bahçeli’nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AKP’nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor.

AKP sözcüsü Mahir Ünal da İyi Parti'nin seçime katılma yeterliliği ile ilgili tartışmalarını, “Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk, bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran’da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Ama kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” şeklinde değerlendirdi.