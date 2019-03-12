AKP'nin seçim şovu için bugün açılıyor: Uzmanlar çok tehlikeli diye uyardı ama...

2013 yılında yenileme çalışmalarına başlanan ve 2015 yılında açılacağı ileri sürülen Marmaray ile entegrasyonu sağlanan Gebze-Halkalı Marmaray hattı, neredeyse tam 4 yıllık gecikmenin ardından bugün açılıyor. 4 yıllık gecikmeye rağmen uzmanlar hatta birçok önemli eksik olduğu konusunda uyarıyor. Tüm bu uyarılara rağmen açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün gerçekleştirilecek.

2013 yılında kapatılan Gebze-Halkalı banliyö hattı, 4 yıllık gecikmenin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Ancak yaşanan 4 yıllık gecikmeye rağmen hatta hâlâ birçok önemli eksik bulunuyor.

Marmaray Projesinin yüzeysel hatlarının henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan şov için açılacağını belirten Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Marmaray’ın Gebze Halkalı arasının bu haliyle açılmasının telafisi imkânsız sonuçlara neden olacağı uyarısında bulundu.

EKSİKLER NELER?

76 kilometrelik (Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme hariç) Marmaray projesine sertifikasyon alınabilmesi amacı ile yolcusuz test çalışmaları 1 Mart 2019 tarihinde başlanılmış olup, hatta sertifikasyon alınıp alınamayacağı daha belli olmadan hattın açılış tarihi 10 Mart 2019 (12 Mart olarak değiştirildi) olarak kamuoyuna ilan edildi.

2013 yılında hizmete açılan 13,6 hat kesiminde çalışan Makinistler yeterince bilgi ve deneyime sahip olmakla beraber yeni yapılan 63 kilometrelik hattın eğim, peron, sinyal, makas yerleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yol tecrübesine tabi tutulmaları gerekmektedir. Marmaray projesinin toplam 76 kilometrelik kısmında görev yapmak üzere İş-Kur üzerinden alınmış 90 adet makinistin eğitim ve yol deneyimleri yeterince yerine getirilmeden görevlendirilmeleri kazalara davetiye çıkarmaktır. Makinistlik mesleğinin mesleki teknik bilgi ve deneyimle birlikte yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünürsek burada da çok ciddi aksaklıkların olacağı ön görülmektedir.

OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 adet Tren Trafik Kontrolünün görev yapması gerekmektedir. Toplamda 42 adet Tren Trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmamış olmasının yanında Tren Trafik Kontrolörü unvanlı personelin başka birimlerde görevlendirilmiştir.

Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersizdir.

Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmamaktadır.

OCC Kumanda merkezi ekranında sık-sık tren kayıpları yaşanmaktadır. Yani hat üzerinde işleyen trenler Trafik Kontrolörü ekranında zaman zaman görünmemektedir.

Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yoktur, makaslar tıpkı Ankara YHT garı batı çıkışında olduğu gibi makasçı tarafından tanzim edilmektedir.

35 YILLIK MAKİNİSTTEN UYARI

Birleşik Taşımacılık Sendikası 1 nolu şube sekreteri Veysel Akbayer da konuya ilişkin açıklamasında hattın açılışı için en az 3 aya daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Ben 35 yıllık makinistim, bu hatta çalışıyorum" diyen Akbayer, "Halkalı-Gebze arasındaki yol güzergâhındaki sinyallerin ve makasların tamamen değişmesinden dolayı bunların yerlerini tam olarak bilmiyoruz. Hattın hazır olması için 3 aya ihtiyaç var" diye konuştu.

AKP İKTİDARINDA YAŞANAN 'KAZALAR'

Hattaki kontroller tamamlanmadan ve eksikler giderilmeden yapılacak açılış, AKP iktidarında yaşanan diğer tren kazalarını akıllara getiriyor:

17 Temmuz 2004 yılında 41 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova’daki hızlandırılmış tren kazası

11 Ağustos 2004 yılında 8 kişinin hayatını kaybettiği Tavşancıl tren kazası

28 Ocak 2008 yılında 9 hayatını kaybettiği Kütahya tren kası

27 Ağustos 2009 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Ekspresi kazası

8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişini n hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası

13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara YHT tren kazası