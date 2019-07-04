AKP'nin memur ve emekliye yapılacak zammı nasıl düşürdüğü ortaya çıktı

CHP sözcüsü Faik Öztrak, kamu emekçisi ve emekli maaşlarına yapılan zammı belirleyen enflasyonun bilerek düşük çıkarıldığını belirtirken, bazı üst düzey TÜİK yetkililerinin fiyat toplanan marketleri aradığını ve 'Bugün anketörlerimiz fiyat almaya gelecekler, şunda bu kadar indirim yapacaksınız' dediğini iddia etti.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon açıklamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öztrak, emekli ve memur maaşına yapılacak zammı belirleyen enflasyon verilerinin bilerek düşük çıkarıldığını vurgularken, bazı üst düzey TÜİK yetkililerinin fiyat toplanan marketleri aradığını ve “Bugün anketörlerimiz fiyat almaya gelecekler, şunda bu kadar indirim yapacaksınız” dediğini iddia etti. TÜİK’in enflasyon ve diğer açıkladığı verilerin kalitesinde şüpheler olduğunu belirten Öztrak, rakamların gerçek enflasyonu yansıtmadığını ifade etti.

Öztrak, “2019 Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre tüketici fiyatları bazında binde 3 oranında artmış, yıllık enflasyon da yüzde 15,7 olmuş. Bu yüzde 15,7’lik enflasyonla Türkiye, dünya enflasyon liginde hala 11’nci sırada. Bizim yarıştığımız ülkeler arasında Haiti, Angola, Sierra Leone gibi ülkeler var” diye konuştu.