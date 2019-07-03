Emekli ve memura yapılan şaka gibi zammın ardındaki 'oyunu' açıkladı...

Emekli ve kamu emekçilerinin zammını belirleyecek enflasyon rakamlarının düşük çıkması tartışma yarattı. CHP'li Aykut Erdoğdu, enflasyon verilerinin emekli ve memura düşük zam yapmak için ayarlandığını öne sürdü.

Emekliler ve kamu emekçilerine verilen yüzde 5 ile 6 arasında değişen zam tepkilere neden olurken, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, zam oranını belirleyen enflasyon verilerinin düşük zam vermek için ayarlandığını iddia etti.

“Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki enflasyon yüzde 8,4. Çalışanların ve dar gelirlilerin harcamalarında gıdanın ağırlığı yadsınamaz. TÜİK’in açıkladığı veriler geniş toplum kesimlerinin tüketim alışkanlıklarını tam olarak yansıtmadığı için çalışanlara ve emeklilere yapılan zammın kayıpları karşılaması da hiçbir zaman söz konusu olmaz. Enflasyonun ücretlere zam yapılacağı aylar beklentilerin altında çıkması da büyük tesadüf" diyen Erdoğdu, "Temmuz ayında memur, emekli ve işçiye enflasyon farkı ödenecek. Ne kadar düşük enflasyon, o kadar az enflasyon farkı demek. Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye’de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu. Gıda enflasyonu aylık bazda düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre birçok temel gıda üründe fiyatlar el yakıyor. Ama ücretlere yapılan zam yüzde 5-6…” ifadesini kullandı.