AKP'li yazar Erdoğan'dan umudunu kestiğini resmen açıkladı

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin yazarlarından Hakan Albayrak, Erdoğan'dan ve AKP'den umudunu kestiğini ilan etti.

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, yıllardır destek verdiği AKP'den umudunu kesti.

Erdoğan'ın parti içindeki tasfiyelerini eleştiren ve MHP ile kurduğu ittifaka tepki gösteren Albayrak, "AK Parti bu noktaya nasıl geldi? Herhalde, Erdoğan’ın 14 Ağustos 2001’de (AK Parti’nin kurulduğu gün) söylediği şu sözdeki ‘tılsım’ı kaybederek geldi: 'Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak, tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek.' Ne var ki şu son birkaç senedir bu anlayışın tam tersi istikametinde ilerleyerek kendi ışığını söndürdü" dedi.

"Erdoğan, kurşun asker olmaya yanaşmayıp yanlışa yanlış demekte direttikleri için tasfiye ettiği bazı yoldaşlarını yanında tutma olgunluğunu göstererek o bereketli sinerjiyi muhafaza etmiş olsaydı, bugün hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçimlerinde yüzde 60’a varan bir perspektife sahip olabilirdi, hem de MHP’siz! Ama iktidarda kalabilmek için bugün MHP lideri Devlet Bahçeli’ye gösterebildiği müsamahayı vaktiyle o yoldaşlarına gösteremedi işte" sözleriyle eleştirilerini sürdüren Albayrak, yeni parti sinyali de içeren yazısının sonunda şu ifadeleri kullandı: