AKP’li başkandan yarım ağız 'özür': Aydınları ‘uykusuzluktan’ hedef almış

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimleri öncesinde Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok’u hedef alan sözlerinin ‘kastını aştığını’ söyledi. Seçim çalışmalarının yoğunluğundan ötürü uykusuz kaldığını anlatan Aktaş ‘Biraz da o psikolojiyle’ dedi.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Türkan Saylan’ı hedef aldığı konuşması için “kesinlikle kastı aşan bir konuşmaydı” dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Aktaş, CHP'li rakibi Mustafa Bozbey'i eleştirirken “Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Bahriye Üçok’un, nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli merkezlere verdin” demişti.



Bursa On Medya adlı televizyona konuşan Aktaş, sözlerinden dolayı pişman olup olmadığının sorulması üzerine “O işin öncesi var. Aslında ben bu söylemi yedi sekiz sefer yaptım. Fakat İnegöl’deki söylemde biraz daha ileriye gittim” dedi.

Aktaş şunları söyledi: “Bana Ulu Cami’nin ilk imamı Süleyman Çelebi’nin isminin Bursa’da yaşatılmaması gibi bir eleştiri geldi. Nerde ismi var, nerde yaşatılıyor? Ben de dedim ki iyi güzel söylüyorsun da siz de Türk büyüklerinden ya da din büyüklerinden başka bir isim verdiniz mi ki caddelerinize dedim. Bakıyorum işte Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet falan... Süleyman Çelebi’yle kıyasladığı için. Oradaki söylemim de kesinlikle kastı aşan bir konuşmaydı.”

“Keşke söylemeseydim mi diyorsunuz” sorusu üzerine Aktaş “Olmaz mı canım ya, ben de bir insanım ya. Bunu dava edenler oldu” dedi.



Sunucunun “Bunu özür olarak mı kabul edelim” sorusu üzerine Aktaş, “Kesinlikle. Niçin olmasın?” dedi.

Bu sözlerinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını anlatan Aktaş “Bu biraz o psikolojiyle. Yani düşünebiliyor musunuz, 70 gün önce bir anket yaptırmışsınız. O hengame içinde koşturuyorsunuz. Günde 3 saat 4 saat uyku uyuyorsunuz” diye konuştu.

Aktaş “Bunu kimseye şirin görünmek adına söylemiyorum. Ben Uğur Mumcu’nun birkaç kitabını okudum. Kesinlikle benim değerlerimle alay edenle asla işim olmaz ama bu ülkenin sorunlarıyla alakalı kafa yoran, dert eden her aydına ben saygı duymak zorundayım” dedi.



Uğur Mumcu'nun "aydın bir isim" olduğunu söyleyen Aktaş, "Türkan Saylan'la ilgili ayrı bir parantez açabilirim ama..." sözlerini sarf etti.

