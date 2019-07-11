AKP'li belediyeden sanata sansür: 20'den fazla etkinlik iptal edildi

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak olan yirmiden fazla özel tiyatro ve konser etkinliğini gerekçe göstermeden iptal etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılması planlanan yirmiden fazla özel tiyatro ve konser etkinliğini gerekçe göstermeden iptal etti.

Rezervasyonları yapılmış olan konserler arasında, Zülfü Livaneli, Mabel Matiz, Sıla, Sertap Erener, Erol Evgin, Ahmet Aslan-Grup Abdal, Birsen Tezer, Manuş Baba, Candan Erçetin ve Ajda Pekkan konserleri olduğu belirtildi.

Tiyatro oyunları arasında ise Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyler, İstanbul Halk Tiyatrosu'nun Alevli Günler, Şener Şen'in rol aldığı Zengin Mutfağı, BKM'nin oyunu Güldür Güldür Show ve Kral Şakir isminde bir çocuk tiyatrosunun olduğu öğrenildi.