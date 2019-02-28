AKP adayı, Nâzım Hikmet'i böyle tanımladı: Devlete ve bayrağa savaş açmış...

AKP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, CHP'li rakibini eleştirirken, Nâzım Hikmet, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi isimleri, 'Devlete ve bayrağa savaş açmış, din ve diyanetle problemli adamlar' olarak niteledi.

AKP tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alinur Aktaş, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl'ü ziyaret etti.

Aktaş, CHP'li rakibini eleştirirken, Nâzım Hikmet, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi isimleri, "Devlete ve bayrağa savaş açmış, din ve diyanetle problemli adamlar" olarak niteledi.

Aktaş burada CHP'li rakibi Mustafa Bozbey'in kampanyasına Emir Sultan Camii'nde dualar eşliğinde başlamasını eleştirdi.

Aktaş şunları söyledi: "Her şey o kadar tatlı tatlı gidiyor ki, seçim nelere kadir değil mi? Benim rakibi biliyorsunuz, Emir Sultan'dan başladı. Emir Sultan'ın varlığı aklına gelmiş. Kalktı dedi ki; 'Mevlid'in yazarı Abdurrahman Çelebi.' İkaz ettiler bunu, dediler ki 'Süleyman Çelebi.' Dedi bir yere ismi mi verildi… Allah'ım sen nelere kadirsin. 20 Senedir Nilüfer'de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine yaptığı nereye bir Allah dostunun, bir padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Bahriye Üçook, nerede din ve diyanetle problemi olan adam varsa, hepsinin ismini belirli merkezlere verdin."