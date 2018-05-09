AKP'den yeni 'Varlık Barışı' düzenlemesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Varlık Barışı'na ilişkin yeni bir düzenleme getireceklerini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Varlık Barışı" düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ağbal, "Vatandaşlarımızdan yurt dışında para altın döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler" dedi.

Ağbal'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bugün yapacağımız çalışmada getireceğimiz öneride temel unsurlarını da sizlerle paylaşayım:

Vatandaşlarımızdan yurt dışında para altın döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11'inci ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

Yurt dışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurt dışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurt dışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurt dışında da varlığı var, "Yurt dışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurt dışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.

İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi... Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıkları işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler.

Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.

