AKP usulü seçim çalışması: Tehdit, şantaj, korkutma...

AKP'nin 'tehdit ederek seçime hazırlanma' politikası yürürlükte. AKP'li Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na ve AKP'li vekillere kadar farklı isimler, toplumun çeşitli kesimlerini üstü örtülü ya da açık biçimde tehdit etmeyi sürdürüyor. İşte tehdit politikasının son örnekleri...

AKP seçimlere toplumun çeşitli kesimlerini tehdit ederek hazırlanıyor.

Bunun en yeni örnekleri geçtiğimiz günlerde yaşandı.

AKP'Lİ VEKİL: AKP KAYDEBERSE BAŞÖRTÜLÜLER SOKAKTA YÜRÜYEMEZ

AKP Van Milletvekili Abdulvahat Arvas, AKP’nin seçimleri kazanamaması durdumunda silahlı çetelerin peydahlanacağını, başörtülülerin sokakta yürüyemeyeceğini öne sürdü.

AKP’nin Van adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Abdulahat Arvas, toplantıda yaptığı konuşmada “Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz… Pireye kızıp yorganı yakmamalıyız. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz. AKP Van’da kazanmasa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş hakkında, sosyal medya hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şuan kazanabilecek durumda. Beş sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Lütfü Savaş hakkında şunlar söyledi: "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp neler söylüyor. Madem böyle toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver. Ben bakan olarak yalan söylediğini söylüyorum. Neymiş, Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacakmış. Böyle milleti tahrik eden, millete yanlış bilgi veren, kamu sorumluluğundan uzak bir adamsın sen. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızı da söylemek istiyorum. Öyle tahrik etmeye çalışacaksın, yanına kalacak? Kamu sorumluluğu olan bir kişi olacaksın, böyle yanlışlar da yanına kalacak? Ben yanlış yapıyorsam benim de yanıma kalmasın. Bu tip manipülasyonlara hiçbirimizin hakkı yok. Halkı böyle bölmenin, yalanlarla halkın değerleri üzerinden istismar edecek bir anlayışın, hukuk açısından elbetteki gerekli değerlendirmeleri yapılıp, ortaya konacaktır."

ERDOĞAN: TRENDEN İNENLER BİR DAHA TRENE BİNEMEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Ordu'dan "millet ittifakı" adayı olacağı söylenen eski içişleri bakanlarından İdris Naim Şahin hakkında, "Bunlar bir daha trene binemeyecekler" demişti.

Erdoğan Ordu'daki konuşmasında, AKP'den ayrılıp başka partilerden aday olanlar ve İdris Naim Şahin hakkında, "Bakan oldular, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular ama trenden indiler. Bunlar bir daha bu trene binemeyecekler" demişti. Erdoğan ayrıca "Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz" diye de konuşmuştu.