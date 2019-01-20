Erdoğan: Ne çektiysek menfaat çetelerinden çektik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Siyasetin bir hasbiliği bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Ordu aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nefsi ne kadar ayaklarımız altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil."

'HESABİLİK MENFAAT ÇETELERİNİN HAKİM OLDUĞU YERDİR'

"​Siyasetin bir hasbiliği bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler.

Dağları delerek Ferhat'a ulaştık, dağları delerek Şirin'e ulaştık. Ferhat'la Şirin'i buluşturduk. Biz buyuz. Hiçbir iktidar Karadeniz'in dağlarını delerek bu tür şeyler yapabildi mi? Buralarda ne kazalar, ne ölümler yaşadık."

'AFRİN, CERABLUS, EL BAB, GABAR...'

"Seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyenlerin neyi amaçladığını Ordu biliyor. Afrin'in buğün birinci yıldönümü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Az önce Afrin'e seslendim. Bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Gabar'da gömdük ve bugünlere geldik.

Elimizdeki topraklara göz dikmeye kalkıyorlar. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Mesele doğrudan doğruya Türkiye meselesidir."