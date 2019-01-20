'37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmıştır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi.

'PARMAK BOYASI GERİ GELSİN DEMEK GERİCİLİKTİR'

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir.

Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz."

'BİLİŞİM SUÇLARI EKİPLERİ GÖREV YAPACAK'

"Sosyal medyadan provokasyon oluşturmaya, toplumu maniple ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır.

26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır."