Ahmet Hakan 'tebriği' kaptı: Özlediğimiz yerli, milli, cesur, özgür, bağımsız ve tarafsız gazeteci

CNN Türk ekranlarındaki Tarafsız Bölge adlı programda Ekrem İmamoğlu'nu ağırlayan Ahmet Hakan, hem soruları hem de programı kısa kesmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan tebrik mesajı aldı. Kuzu, 'Cumhurbaşkanımızın da tarif ettiği, özlediğimiz yerli, milli, cesur, özgür, bağımsız ve tarafsız gazeteci' dedi.