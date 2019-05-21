Ahmet Hakan 'tebriği' kaptı: Özlediğimiz yerli, milli, cesur, özgür, bağımsız ve tarafsız gazeteci

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında gerilim yaşanırken, program da gelen talimatın ardından erken bitirildi.
Hakan'ın sosyal medya üzerinden tepki çeken tutumuna tek destek ise Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan geldi.
"Ahmet Hakan'ı tebrik ediyorum" diyen Kuzu, "Cumhurbaşkanımızın da tarif ettiği, özlediğimiz yerli, milli, cesur, özgür, bağımsız ve tarafsız gazeteci. Sorduğu sorular ile İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü, geri kalanını da 23 Haziran'da millet düşürecek. Daha güzel olacak inşallah" ifadesini kullandı.