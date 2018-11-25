Adana NHKM'de 'Evrimi Neden Savunmalıyız' etkinliği

Adana Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Evrimi Neden Savunmalıyız' etkinliği gerçekleştirildi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi kurucularından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın katıldığı sunumda tarihsel bakış açısı ile evrim araştırmalarının geçmişi, evrim mücadelesi ile toplumsal olaylar arasındaki bağlar üzerinde duruldu. “

Adana Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Kasım ayı atölyelerinden “Evrim “ başlıklı konuda bir dizi sunum gerçekleştirildi. İnsanın genetik evrimi ve kültürel evrimi üzerine yapılan çeşitli sunumların ardından "Evrimi neden savunmalıyız?” başlıklı bir kapanış etkinliği yapıldı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi kurucularından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın katıldığı sunumda tarihsel bakış açısı ile evrim araştırmalarının geçmişi, evrim mücadelesi ile toplumsal olaylar arasındaki bağlar üzerinde duruldu.

'EVRİMİ SAVUNMAK AYDINLANMA MÜCADELESİNİN BİR PARÇASI'

“Evrim kuramı olmadan bir çocuğun düşünmeyi öğrenmesinin mümkün olmadığını” belirten Erhan Nalçacı “AKP gericiliğinin, ders kitaplarından çıkardığı “Evrim” konusunu savunmanın, aydınlanma mücadelesinin değişmez bir parçası olduğunu” belirtti.

“Evrim kuramının ortaya atıldığı günlerde büyük bir toplumsal taraflaşmaya yol açtığını” belirten Nalçacı, “günümüzde evrime karşı çıkışların daha 1990 sonrası neoliberal saldırı ile yoğunlaştığını” söyledi.

“Sosyal devlet anlayışının ortadan kalkması, emekçilere dönük saldırılar, otoriter rejimin dayatmaları ve dine dayalı toplum inşasının kolay olması için evrim konusunun öğretilmemesi gerekir. İşte biz de tam olarak bu yüzden savunmalıyız” diyerek sunumu tamamlayan Nalçacı, sunumun sonunda izleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

