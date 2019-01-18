Abdullah Gül iddiası: 5. ayın 5’inde 55 vekille!

AKP içinde Abdullah Gül'ün yeni bir parti kuracağı yönündeki tartışmalar sürüyor.
Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin yerel seçimden güç kaybederek çıkması için her şeyin yapılacağını belirtirken, "Birileri AK Partinin yerel seçimlerden güç kaybederek çıkması durumunda, ekonomik, sosyal, siyasal baskılarla seçim tarihini erkene aldırabileceklerini düşünüyorlar. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yerel seçimlerden sonra bir durum değerlendirmesi yaparak 55 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağı ileri sürülüyordu. Gül ve çevresi bu iddiaları yalanladı. İddiaya göre yeni oluşum AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP’den milletvekili transferleri yapabilirdi. Hatta HDP’den de.. Bu durum da tabi ki parlamento aritmetiği altüst olacaktı" ifadelerini kullandı.
Ocak başında yeni bir iddianın gündeme geldiğini belirten Dilipak, yazısına şöyle devam etti:
Yeni haber, yalanlanan iddianın sıcaklığını koruduğunu ve gerçek olabileceğini gösteriyor. Haber şöyle: “Gündemi sarsan iddia! ‘MHP’den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül’ün partisine katılacak’. İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Abdullah Gül’ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü.”
İddia sahiplerinin kapalı kapılar arkasında dile getirdikleri iddialar şöyle: Deniyor ki, Gül seçim sonuçları ve toplumdaki rahatsızlık konularını öne çıkartarak Anadolu turuna çıkacak. Eski yol arkadaşları, eski bakanları da yanına alıp dert dinleyecek, çözüm taleplerini toplayacak. İşlerin niye ve nasıl bu hale getirildiğini anlatacak. Ve dün Erdoğan’ın en yakınındaki bazı isimler, geçmişte yaşanan “yanlışlar”ın nasıl olduğunu, niye bazı sorunların çözülemediğini anlatacaklar. Bu iddialar yalanlansa da, birileri ısrarlı. Kapalı kapılar arkasında bu iddialar dillendirilmeye devam ediyor. AK Parti içinde birkaç gruptan söz ediliyor.
Bu çevreler diyorlar ki, kademe kademe Davutoğlu da, Babacan da, dün Erdoğan’ın yanında olup da, daha sonra ayrılan / ayrılmak zorunda bırakılan siyasiler, bürokratlar, iş adamları da bu kervana katılacak. Sadece “gayrimemnunlar ordusu” olması diye yeni isimler de eklenecek bu kervana. Bazı kanaat önderleri, STK liderleri, akademisyenler de destek verecek bu çıkışa.
Hareket 2019 ortalarında bir aksiyon olarak başlatılsa da, Anadolu’daki örgütlenme çabalarının ardından 2019 sonuna doğru ete kemiğe bürünebilir.