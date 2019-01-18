Abdullah Gül iddiası: 5. ayın 5’inde 55 vekille!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, '5. ayın 5’inde 55 vekille!' başlıklı yazısında, Abdullah Gül'ün yerel seçimlerden sonra harekete geçebileceğini yazdı.

AKP içinde Abdullah Gül'ün yeni bir parti kuracağı yönündeki tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin yerel seçimden güç kaybederek çıkması için her şeyin yapılacağını belirtirken, "Birileri AK Partinin yerel seçimlerden güç kaybederek çıkması durumunda, ekonomik, sosyal, siyasal baskılarla seçim tarihini erkene aldırabileceklerini düşünüyorlar. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yerel seçimlerden sonra bir durum değerlendirmesi yaparak 55 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağı ileri sürülüyordu. Gül ve çevresi bu iddiaları yalanladı. İddiaya göre yeni oluşum AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP’den milletvekili transferleri yapabilirdi. Hatta HDP’den de.. Bu durum da tabi ki parlamento aritmetiği altüst olacaktı" ifadelerini kullandı.

Ocak başında yeni bir iddianın gündeme geldiğini belirten Dilipak, yazısına şöyle devam etti: