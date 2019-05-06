ABD'den Türkiye'ye: Bu adım oldukça provokatif, derin kaygı duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye ait gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin 'derin kaygı duyuyoruz' açıklaması geldi.

ABD, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulundu, 'Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor' açıklaması yaptı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus'un yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonunda Kuzey Kıbrıs'taki temasları sırasında, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını" belirtmişti.