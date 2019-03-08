ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Neden Türkiye temalı fotoğraflar paylaşıyorsunuz' sorusuna yanıt

ABD Genelkurmay Başkanlığı 'Türkiye temalı fotoğraflar paylaşılmasının nedeniyle' ilgili soruya yanıt vererek, 'Müttefiğimiz Türkiye'ye desteğimizi sergilemek istedik' açıklamasında bulundu.

ABD ordusuyla bağlantılı Twitter hesaplarından Türkiye temalı fotoğraflar paylaşılmasıyla ilgili Hurriyet Daily News tarafından yöneltilen soru üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

HDN muhabiri Nalan Koçak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Türk müttefiğimize desteğimizi sergilemek ve ABD ile Türkiye'nin aralarındaki güçlü ilişkinin keyfini sürmesini pekiştirmek istedik."

KAPAK FOTOĞRAFI HAZIRLANMIŞTI

​Geçen ay ilkin ABD Donanması ve Avrupa'daki Donanma Güçleri, ardından Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesaplarında Türkiye temalı fotoğraflar kapak yapıldı.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanaı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın 22 Şubat'ta Pentagon'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından çektikleri fotoğraf kullanıldı.

Bu paylaşımlar bilhassa Türkiye'den Twiter kullanıcılarının yoğun ilgisini çekmesi Washington'ın bu yolla siyasi mesaj verdiği spekülasyonunu da beraberinde getirdi.

'DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENİYOR'

Bu iddialara e-posta ile yanıt veren Dunford'ın makamı, "Genelkurmay Başkanlığı Twitter hesaplarımızın kapak fotoğraflarını ve websitelerini muhataplarımızla karşılıklı ziyaretlerimizi takiben düzenli olarak güncelliyor. Genelde bu görüntüler müttefiklerimiz ve ortaklarımızla destek ve dayanışma göstermek anlamını taşır" izahatında bulundu.

Ancak Washington Türkiye temalı fotoğraflarla özel bir mesaj verildiğini vurgulamayı ihmal etmedi:

"Sizin atıfta bulunduğunuz özel fotoğraf Türk müttefiğimize desteğimizi sergilemeyi ve Türkiye ile ABD'nin güçlü ve NATO ittifakının kilit üyeleri olarak ordular arasındaki kesintisiz ilişkiden memnuniyetini güçlendirmeyi amaçlıyor."