ABD Genelkurmay'ı Hulusi Akar'ı Twitter hesabına kapak yaptı

ABD Genelkurmayı’nın Twitter’daki hesabında Milli Güvenlik Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yer aldığı ilginç bir fotoğraf paylaşıldı.

Amerikan Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabının kapak fotoğrafında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ABD Savunma Bakanı Patrick M. Shanahan ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile birlikte bulunduğu bir fotoğraf paylaşıldı.

PENTAGON'DAN TEHDİT

ABD Genel Kurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabındaki kapak fotoğrafının değişmesinden hemen sonra, Pentagon'dan da tehditvari bir S-400 açıklaması geldi.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı açıklamada ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki iş birliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardığını belirtti.

Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki iş birliği için ağır sonuçlar doğuracak. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz, fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz. Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık." diye konuştu.