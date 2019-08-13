750 kayıt taşıyan AKP'ye 609 oy çıktı, kaydı taşıyanlara para cezası kesildi

Giresun'un Duroğlu Beldesi’nin AKP'li eski başkanı Murat Kılıçaslan, seçimden önce nüfus kayıtlarını beldeye taşıyan 750 kişiye bin 469 TL ceza kesilmesine tepki gösterirken, ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Belde de yapılan seçimde 750 kişinin seçmen kaydını taşıyan AKP'ye sadece 609 oy çıktı.

Giresun'un Duroğlu Beldesi’nin eski AKP'li Başkanı Murat Kılıçaslan, seçimden önce nüfus kayıtlarını beldeye taşıyan 750 kişiye bin 469 TL ceza kesildiğini açıkladı ve duruma tepki gösterdi.

Kılıçaslan cezaya tepki gösterse de cezanın kesiliş nedenine ilişkin seçim sonuçları oldukça fazla veri sunuyor.

Kılıçaslan döneminde beldeye yapılan 750 nüfus kaydına rağmen AKP seçimde sadece 609 oy alabildi, seçimi de 1392 oy alan MHP kazandı.

Yerel basına yansıyan habere göre, "Görev süremiz içerisinde Belediyemizin kaynaklarını artırmak, daha çok hizmet etmek adına halkımızdan nüfusunu Duroğlu’na aldırmasını rica ettik. Şimdi ise yetkililer bu kişileri tek tek tespit ederek 1.469 TL maddi para cezası ile cezalandırdılar" diyen Kılıçaslan, "Giresun’un seçilmişleri bahçelerde kemençe çaldırırken Ordu Fındık Festivalini çaldı. Bizim başkan kemençenin sapını donatırken, Ordu Belediye Başkanı Uluslararası Ordu Fındık Festivali afişleriyle Ordu’yu donattı. Giresun siyaseti işte bu. Çocukluğunu yaşayamamış kişiler Belediye meydanında ip atlamayı, bahçede gıygıy yapmayı hizmet sanıyor. Bu anlayışı şehrim ve partim adına utanç verici buluyorum" dedi.