Yolcuya saldıran Uber şoförüne gözaltı

İstanbul'da yolcuya saldıran Uber sürücüsünün gözaltına alındığı belirtiliyor.

Birgül E. ve kızı, İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı.

Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla sürücü arasında erken indirme ve fiyat tartışması yaşandı.

Birgül E. ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi, araçtan indirildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Birgül E.'nin uğradığı saldırıya ilişkin konuşan bir Uber sürücüsü ise “Uber araçlarda ‘katlama’ sistemi var. Örneğin söz konusu mesafe 150 lira tutuyor. Yoğun saatlerde aynı mesafenin ücreti artıyor. Bu mesafeyi sistem hesaplıyor" dedi. Ücretin 220 lira tuttuğunu, yolcuğunun hakaret ettiğini savunan Uber şoförü, "Olaya karışan şoförü tanıyoruz. Şoför arkadaş yolcuyu indirmek istemiş. Sonra inmeyince galiba zorla indirmiş. Bir de darp ettiğini düşünüyoruz. Şoför arkadaşımız olaydan sonra gözaltına alındı. İfadesinde ‘ben vurmadım, inerken düşmüş’ dedi. Bizim anladığımız bilgi kadını darp ettiği yönündedir. Olayın ardından hemen araç sürücüsü sistemden çıkarıldı. Bir daha Uber araçlarında çalışamayacak. Bir kadının darp edilmesi kabul edilemez” dedi.