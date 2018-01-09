Yine imam hatip, yine din öğretmeni: Skandal paylaşım...

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde imam hatip ortaokulu ve lisesinde görev yapan din dersi Cihad Çintaş’ın sosyal medya mesajları tepki çekti. Çintaş'ın "Zina edecek kadar yaşı büyük, evlenmeye geldi mi yaşı küçük" şeklindeki paylaşımı tepkilere yol açtı.

Geçen günlerde Atatürk resimlerinin yırtılıp çöpe atıldığı iddiasıyla gündeme gelen Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, bu kez din dersi öğretmeninin skandal bir paylaşımıyla gündeme geldi.

“ZİNA EDECEK KADAR YAŞI BÜYÜK, EVLENMEYE GELDİ Mİ YAŞI KÜÇÜK”

Tekirdağ'da yayımlanan yerel Saray Gazetesi'ndeki habere göre Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde görev yapan din dersi öğretmeni Cihad Çintaş, Facebook hesabından, “Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük..! Evlenmeye geldi mi yaşı küçük..!” mesajını paylaştı.

SKANDAL PAYLAŞIMA SKANDAL SAVUNMA

Çintaş’ın bu paylaşımına iki vatandaş yorum yazarak tepki gösterse de Çintaş paylaşımını, "Kürtaj için şu anda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı?" diyerek savundu.