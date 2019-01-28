Yandaş vakıf, çocuklara namaz karşılığında bisiklet dağıttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu yandaş vakıf TÜGVA tarafından 'Haydi Çocuklar Camiye' programına katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

AKP yandaşı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Mardin’in Nusaybin ilçe şubesi tarafından "Haydi Çocuklar Camiye" programına katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

TÜGVA tarafından yürütülen "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine katılan çocukları ödüllendirmek amacıyla program düzenlendi. TÜGVA Mardin Temsilcisi Mesut Çetin, birçok faaliyette bulunduklarını ifade ederek, bu faaliyetlerin en önemlilerden birinin "Haydi Çocuklar Camiye" projesi olduğunu söyledi.

'İSLAMİ BİR GENÇLİK YETİŞTİRMEK İÇİN KİŞİSEL HESAPLARI BIRAKMAK ZORUNDAYIZ'

Çetin, "Gençlere sahip çıkmadığımız zaman bu gençliğe kimlerin sahip olduğunu hepimiz geçmişte çok acı tecrübelerle bunu gördük. Bu gençliğin dilinden anlamamız gerekir, onların dilinden konuşmamız lazım. Biz herkesi kendi zihin dünyamıza ya da kendi kişiliğimize oturmak için uğraşmamalıyız. Bu gençliği İslam'a yönlendirmek için İslami bir gençlik yetiştirmek için kişisel hesapları bırakmak zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardında AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Mardin Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mekan Taş, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, TÜGVA yetkililerinin katılımıyla, 15 hafta boyunca sabah namazına gelen 50 ortaokul öğrencisine bisiklet verildi.